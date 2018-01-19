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Политика

Цензура на соц.сети установлена

Фото: © СС0 Public Domain

Цензура на соц.сети установлена

ИА «РОСБАЛТ» 19 января 2018г., 14:23

Группы в соц. сетях должны с этого дня избегать информации, которая способствует проявлению насилия в дальнейшем поведении пользователей сети

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Роскомнадзор заблокирует группы в соцсетях, побуждающие к насилию в школах.

Об этом сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

«Мы договорились с Роскомнадзором, такие группы будут заблокированы», — сказал Волин.

По его словам, такие группы будут блокироваться по той же схеме, что и сообщества, побуждающие к самоубийству. 

Ранее сообщалось, что полиция проверяет версию о том, что нападения на школу, совершенные в течение недели в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, взаимосвязаны посредством социальных сетей.

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Москва-Инфо

   