версия для печати
Политика
Цензура на соц.сети установлена
Группы в соц. сетях должны с этого дня избегать информации, которая способствует проявлению насилия в дальнейшем поведении пользователей сети.
Роскомнадзор заблокирует группы в соцсетях, побуждающие к насилию в школах.
Об этом сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
«Мы договорились с Роскомнадзором, такие группы будут заблокированы», — сказал Волин.
По его словам, такие группы будут блокироваться по той же схеме, что и сообщества, побуждающие к самоубийству.
Ранее сообщалось, что полиция проверяет версию о том, что нападения на школу, совершенные в течение недели в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, взаимосвязаны посредством социальных сетей..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.