Роскомнадзор заблокирует группы в соцсетях, побуждающие к насилию в школах.

Об этом сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

«Мы договорились с Роскомнадзором, такие группы будут заблокированы», — сказал Волин.

По его словам, такие группы будут блокироваться по той же схеме, что и сообщества, побуждающие к самоубийству.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет версию о том, что нападения на школу, совершенные в течение недели в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, взаимосвязаны посредством социальных сетей.

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