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Путешествие

Улучшить организацию детского отдыха решено в ГД

Фото: © Фото ИА «Росбалт», Иван Шалёв

Улучшить организацию детского отдыха решено в ГД

ИА «РОСБАЛТ» 19 января 2018г., 14:37

Первое чтение законопроекта об улучшении детского отдыха прошло сегодня в Госдуме

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий контроль за организацией отдыха детей.

Законопроектом вводится норма, по которой взаимодействие органов госвласти субъектов РФ с родителями по вопросам организации отдыха

 и оздоровления детей должно осуществляться публично, а обращения родителей и ответы органов на них будут размещать в Интернете.

При этом должны учитываться законодательные требования в области персональных данных.

Также предлагается отнести к полномочиям профильного федерального органа утверждение формы типового договора по оказанию услуг детского отдыха и оздоровления.

В свою очередь, региональные власти обязали составлять и публиковать реестр организаций, специализирующихся на детском отдыхе. Они также будут публиковать рекомендуемые туристские маршруты для прохождения организованными группами детей в целях повышениях их безопасности.

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