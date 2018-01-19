Путешествие
Улучшить организацию детского отдыха решено в ГД
Первое чтение законопроекта об улучшении детского отдыха прошло сегодня в Госдуме.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий контроль за организацией отдыха детей.
Законопроектом вводится норма, по которой взаимодействие органов госвласти субъектов РФ с родителями по вопросам организации отдыха
и оздоровления детей должно осуществляться публично, а обращения родителей и ответы органов на них будут размещать в Интернете.
При этом должны учитываться законодательные требования в области персональных данных.
Также предлагается отнести к полномочиям профильного федерального органа утверждение формы типового договора по оказанию услуг детского отдыха и оздоровления.
В свою очередь, региональные власти обязали составлять и публиковать реестр организаций, специализирующихся на детском отдыхе. Они также будут публиковать рекомендуемые туристские маршруты для прохождения организованными группами детей в целях повышениях их безопасности..
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