Путешествие

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий контроль за организацией отдыха детей.

Законопроектом вводится норма, по которой взаимодействие органов госвласти субъектов РФ с родителями по вопросам организации отдыха

и оздоровления детей должно осуществляться публично, а обращения родителей и ответы органов на них будут размещать в Интернете.

При этом должны учитываться законодательные требования в области персональных данных.

Также предлагается отнести к полномочиям профильного федерального органа утверждение формы типового договора по оказанию услуг детского отдыха и оздоровления.

В свою очередь, региональные власти обязали составлять и публиковать реестр организаций, специализирующихся на детском отдыхе. Они также будут публиковать рекомендуемые туристские маршруты для прохождения организованными группами детей в целях повышениях их безопасности.

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