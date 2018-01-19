Водоплавающих птиц, оставшихся зимовать в столице, подсчитают 20−21 января в рамках акции "Серая шейка-2018". Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве также объяснили, почему водоплавающих птиц подсчитывают именно в третьи выходные января. "Это делается специально, чтобы возможная миграция птиц не повлияла на точность результата", − отметили в пресс-службе, добавив, что задача акции заключается в сборе сведений о численности и размещении птиц, так как это позволяет контролировать экологическую обстановку в городе.

Как напомнили в департаменте здравоохранения, поучаствовать в переписи пернатых могут все желающие. Достаточно иметь при себе бинокль, фотоаппарат и блокнот для записей. "Широкое участие населения − большое подспорье ученым-орнитологам. К тому же, учет − это прекрасная возможность познакомиться с флорой и фауной своего края, расширить кругозор, полюбоваться картинами природы", − заявил глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Отмечается также, что в столице организацией акции "Серая шейка" занимается ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования Москвы. А инициатором всероссийской акции учета и мониторинга водоплавающих птиц выступает Союз охраны птиц России.

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