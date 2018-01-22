Будем здоровы

Ученые из США пришли к выводу, что частое употребление в пищу большого количества соли способствуют изменению иммунной системы в кишечнике, что влечет за собой деградацию когнитивных функций человека.

По данным исследования, опубликованного в Nature Neuroscience, злоупотребление хлоридом натрия на протяжении трех недель приводит к эндотелиальной дисфункции, уменьшению мозгового кровотока и когнитивным нарушениям, однако не меняет артериальное давление.

Джузеппе Фарако (Giuseppe Faraco) из Корнеллского университета (США) попытались выяснить, почему употребление чрезмерно больших количеств соли не помогает, а вредит организму, наблюдая за жизнью мышей, в чью диету они добавляли "лошадиное" количество этой приправы, превышающее норму в 8-16 раз. Через несколько недель в их организме произошли резкие изменения – приток крови к их мозгу резко снизился, давление повысилось, а в их поведении ученые зафиксировали первые признаки ухудшения реакции и остроты памяти. При этом биологи не нашли никаких следов воспалений и прочих нарушений в работе кровеносной системы мозга, которые обычно приводят к подобным последствиям.

Пытаясь понять, с чем это могло быть связано, исследователи сравнили состав микрофлоры у этих мышей и их сородичей, питавшихся нормальной диетой. Как оказалось, соль заставляет определенные типы иммунных телец активно размножаться в тонком кишечнике мышей.

Они, в свою очередь, вырабатывают интерлейкин-17, сигнал воспаления. Когда он попадает в клетки кишечника, он подавляет выработку важной сигнальной молекулы, моноокиси азота (NO).

Это вещество, как сегодня считают ученые, дирижирует большим числом самых разных процессов в нашем организме, в том числе расширением и сужением сосудов и старением. Ввод в организм большого количества веществ, содержащих в себе нитраты и другие соединения азота, в некоторых случаях, как показывают опыты, может даже замедлять старение тела и увеличивать продолжительность жизни.

Соответственно, понижение концентрации NO в организме вызывает массу негативных эффектов, которые, как показали дальнейшие эксперименты, можно ликвидировать двумя путями – уменьшить количество соли в пище или добавляя в нее аргинин, аминокислоту, из молекул которой клетки тела производят моноокись азота. Аналогичным образом, как считают ученые, подобные меры будут действовать и на любителей вкусной пищи, употребляющих слишком много соли.

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