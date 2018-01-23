Изменения начинаются в центре госуслуг уже со стойки администратора: теперь сотрудники встречают посетителей в новых фирменных свитерах бежевого цвета с символом на груди – значком с изображением сердца. Это отличительный знак специалистов, которые прошли особое обучение и тестирование в рамках программы «Искренний сервис». Эти атрибуты помогут с легкостью определить специалиста, который профессионально и дружелюбно поможет решить любой вопрос, с которым вы пришли в центр.



С самой стойки администратора можно захватить с собой визитки, которые стали более простыми и информативными. В окнах приема для удобства заявителей размещены новые календари на 2018 год.



Центры «Мои Документы» постоянно прислушиваются к посетителям и приветствуют обратную связь. Например, по просьбам заявителей рядом с окнами специалистов были установлены специальные крючки для сумок.



С нового года кулеры в центрах госуслуг оформлены чехлами в наших цветах. Их сразу видно в зале, и посетители легко смогут найти кулер в здании центра. Большим плюсом чехлов является защита питьевой воды от воздействия света и пыли. Все сделано с заботой о посетителях.



Также обновились каталоги услуг, которые при желании можно забрать с собой. Каталог максимально прост и удобен для читателя. В нем собрано все самое важное и полезное из жизни центров. Все услуги в каталоге разделены по жизненным ситуациям. Напротив каждой услуги стоит специальный значок, который указывает на то, можно ли заранее записаться на прием или подать заявку в электронном виде, а готовые документы забрать в центре.



У входов в центры разместились плакаты с главным документом московских центров – Московским стандартов госуслуг. 8 простых, но исключительно важных правил по приему клиентов, которые еще в 2014 году утвердил Мэр Москвы Сергей Собянин.



Огромный вклад в развитие центров «Мои Документы» вносят руководители центров, их главной задачей является решение вопросов жителей. Руководители теперь проводят еще больше времени в зале, а не в своем кабинете, чтобы оперативно прийти на помощь и посетителям, и сотрудникам, если это потребуется. Именно поэтому их портреты теперь украшают стены центров госуслуг. Заявители теперь знают руководителей центра в лицо и могут обратиться к ним напрямую или с помощью контактов, указанным на плакате.

Для создания отличного настроения на стойке расположились вазочки с конфетами: получить информацию по пакету услуг, проконсультироваться по срокам, а заодно перекусить сладостями можно во всех центрах госуслуг прямо у входа в центр.



Особенно важно, что на создание еще более комфортной и приятной среды в центрах были направлены не бюджетные деньги, а выплаты, полученные в результате успешно выигранных дел против недобросовестных поставщиков услуг. Московские центры «Мои Документы» работают на благо столицы!



Центры госуслуг открыты во всех районах столицы. За один визит в центр «Мои Документы» можно обратиться сразу за несколькими государственными услугами и дополнительными сервисами. В каждом центре есть возможность сделать копию документа, фотографию, оплатить пошлину, распечатать документы с флешки, выпить кофе перекусить и даже поиграть с ребенком в детском уголке. А в недавно открывшемся в ТРЦ «Афимолл Сити» флагманском офисе «Мои Документы» под одной крышей собраны самые полезные городские сервисы: отделение банка, нотариус, медицинский кабинет, кафе, экскурсионное бюро, фотоателье и билетная касса.

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