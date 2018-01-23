Владимир Жидкин обещает для шесть новых детских садовотмечает стабильность в увеличении потребности в местах в детских садах и школах и в их наличии.

Пока есть прямое соответствие между этими величнами

Налицо постоянное обновление инфраструктуры объектов

Инвесторы и городской бюджет столицы обеспечили все возможное для непрерывности этого процесса

дата публикации 23.01.2018

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