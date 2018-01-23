версия для печати

Московская жизнь

ТиНАО получит за счет бюджета 15 социальных объектов

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

ТиНАО получит за счет бюджета 15 социальных объектов

M24.ru 23 января 2018г., 14:40

Городской бюджет включает в себя расходы на детские сады и школы

.

Владимир Жидкин обещает для шесть новых детских садовотмечает стабильность в увеличении потребности в местах в детских садах и школах и в их наличии.

Пока есть прямое соответствие между этими величнами

Налицо постоянное обновление инфраструктуры объектов

Инвесторы и городской бюджет столицы обеспечили все возможное для непрерывности этого процесса

дата публикации 23.01.2018

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   