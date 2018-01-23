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Московская жизнь
ТиНАО получит за счет бюджета 15 социальных объектов
Городской бюджет включает в себя расходы на детские сады и школы.
Владимир Жидкин обещает для шесть новых детских садовотмечает стабильность в увеличении потребности в местах в детских садах и школах и в их наличии.
Пока есть прямое соответствие между этими величнами
Налицо постоянное обновление инфраструктуры объектов
Инвесторы и городской бюджет столицы обеспечили все возможное для непрерывности этого процесса
дата публикации 23.01.2018.
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