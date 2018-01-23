Ввод "выделенок" позволит 198 маршрутам наземного транспорта сократить интервалы движения. После их запуска в столице в общей сложности будет более 329 километров полос.

Выделенные полосы повышают скорость общественного транспорта в среднем на 15%. Таким образом они сократят время в пути и позволят более точно спланировать маршрут. Отмечается, что на магистралях с "выделенками" количество аварий с участием общественного транспорта сокращается на 15–25%.

Сейчас в столице действуют 43 выделенные полосы. Их общая длина – 287 километров. Только за 2017 год в городе запустили 37,8 километров полос.

Новые выделенные полосы появятся на Свободном проспекте, Минской улице, Ломоносовском и Нахимовском проспектах, Коломенском проезде и улице Новинки. Также выделенки будут работать на улица Хачатуряна, Северном бульваре, улице Дежнева и Менжинского, Большой Черкизовской улице, улице Академика Королева, Александры Монаховой и на Калужском шоссе.

В начале января автобусы поехали по новым "выделенкам" на юго-востоке города. Полосы для автобусов и такси появились на Нижегородской улице и Рязанском проспекте. На Нижегородской улице они действуют между Третьим кольцом и Рязанским проспектом. На Рязанском проспекте выделенка появилась между домом 70, корпус 1 и Московской Кольцевой.

О том, как ездить по Москве, не спускаясь в метро.

.