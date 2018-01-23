Политика
Минфин:Решено продлить налоговые каникулы
Налоговые каникулы для самозанятых могут продлить до 2020 года.
Минфин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых россиян до конца 2019 года. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон о налоговых каникулах для самозанятых на 2017–2018 годы был принят в конце 2016 года. Они должны были встать на учет в налоговых органах. После истечения налоговых каникул самозанятые россияне должны были выбрать один из трех вариантов: перестать работать, стать индивидуальным предпринимателем или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.
Норма касается нянь и сиделок, репетиторов, уборщиц, стилистов, фитнес-инструкторов, которые не нанимают дополнительных работников.
Закон также разрешает регионам расширять перечень видов деятельности, которые подпадают под налоговые льготы.
В прошлом году самозанятые специалисты стали активнее оформлять патенты. К примеру, за полгода мастера красоты приобрели свыше двух тысяч патентов общей стоимостью почти в 93 миллиона рублей..
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