Минфин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых россиян до конца 2019 года. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон о налоговых каникулах для самозанятых на 2017–2018 годы был принят в конце 2016 года. Они должны были встать на учет в налоговых органах. После истечения налоговых каникул самозанятые россияне должны были выбрать один из трех вариантов: перестать работать, стать индивидуальным предпринимателем или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.

Норма касается нянь и сиделок, репетиторов, уборщиц, стилистов, фитнес-инструкторов, которые не нанимают дополнительных работников.

Закон также разрешает регионам расширять перечень видов деятельности, которые подпадают под налоговые льготы.

В прошлом году самозанятые специалисты стали активнее оформлять патенты. К примеру, за полгода мастера красоты приобрели свыше двух тысяч патентов общей стоимостью почти в 93 миллиона рублей.

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