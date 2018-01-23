Здесь интересно

В Татьянин день, 25 января, студенты смогут посетить исторический парк на ВДНХ бесплатно. Посетители со студенческими билетами смогут выбрать одну из трех выставок: "Романовы", "Рюриковичи" или "От великих потрясений к Великой Победе".

"Студенты являются постоянной аудиторией проекта "Россия – Моя история" уже в 16 парках по стране. Мне кажется, возможность посетить мультимедийную экспозицию станет хорошим подарком для всех учащихся, которых этот праздник касается", – отметил руководитель проекта Иван Есин, передает портал мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что вход в Музей Победы будет свободным для студентов с 25 по 28 января.

Кроме того, более десяти экскурсий для студентов проведут по Останкинской телебашне в Татьянин день. Чтобы посетить экскурсию необходимо будет заплатить за входной билет 450 рублей.

В обычные дни стоимость организованной экскурсии составляет три тысячи рублей, а входной билет без учета льгот стоит одну тысячу рублей.

Также в Татьянин день, 25 января, вход на катки в 16 парках столицы будет бесплатным для студентов. Для бесплатного прохода нужно будет предъявить студенческий билет и документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, в 15 парках посетительницы по имени Татьяна смогут взять в аренду коньки с 50-процентной скидкой, а в Парке Горького прокат будет бесплатным как для Татьян, так и для студентов дневного отделения. В "Сокольниках" в честь праздника вход на каток "Лед" будет свободным для всех желающих.

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