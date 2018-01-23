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Образование/Карьера

Онлайн-встреча с родителями назначена на 24 января

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Онлайн-встреча с родителями назначена на 24 января

Информационный Центр Правительства Москвы 23 января 2018г., 23:57

Мероприятие носит общегородской характер

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Совещание в виде онлайн-трансляции пройдет буквально на глазах узрителей 24 января.

Целью организации совещаний является ознакомление посетителей с программой проекта «Субботы московского школьника»

Эфир образовательного канала mosobr.tv пройдет с использованием сурдоперевода

Представлен на совещаниях будет и проект для разных поколений "Отцы и дети читают роман «Отцы и дети»"

На общегородском уровне решится вопрос

Дан сурдоперевод вместе с прямым эфиром трансляции образовательного канала ТВ

Расписание тансляций канала ТВ:

1. Стартует образовательный проект. Андрей Лукутин, заместитель руководителя ММЦ проведет презентацию этого мероприятия.

2. Освещение в СМИ основных правил организации процесса использования  информации сайта bus.gov.ru.

Это входит в служебные обязанности специалистов отдела по наблюдению и мониторингу образовательного процессаа.

3. 27 января

Рекомендации Людмилы Мясниковой в качестве главы столичного родительского  консультационного совета родительской общественности при Департаменте образования Москвы на общегородском уровне по поводу проведения онлайн-трансляции родительского совещания

дата публикации 24.01.2018

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