Образование/Карьера
Онлайн-встреча с родителями назначена на 24 января
Мероприятие носит общегородской характер.
Совещание в виде онлайн-трансляции пройдет буквально на глазах узрителей 24 января.
Целью организации совещаний является ознакомление посетителей с программой
проекта «Субботы московского школьника»
Эфир образовательного канала mosobr.tv пройдет с использованием сурдоперевода
Представлен на совещаниях будет и проект для разных поколений "Отцы и дети читают роман «Отцы и дети»"
На общегородском уровне решится вопрос
Дан сурдоперевод вместе с прямым эфиром трансляции образовательного канала ТВ
Расписание тансляций канала ТВ:
1. Стартует образовательный проект. Андрей Лукутин, заместитель руководителя ММЦ проведет презентацию этого мероприятия.
2. Освещение в СМИ основных правил организации процесса использования информации сайта bus.gov.ru.
Это входит в служебные обязанности специалистов отдела по наблюдению и мониторингу образовательного процессаа.
3. 27 января
Рекомендации Людмилы Мясниковой в качестве главы столичного родительского консультационного совета родительской общественности при Департаменте образования Москвы на общегородском уровне по поводу проведения онлайн-трансляции родительского совещания
дата публикации 24.01.2018.
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