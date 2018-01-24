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Автомагистраль

'Тройка' пользуется все большей популярностью

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

"Тройка" пользуется все большей популярностью

M24.ru 24 января 2018г., 13:44

90 процентов пассажиров используют при поездках пластиковые карты

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Пассажиры электричек Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) воспользовались картой "Тройка" в прошлом году более 23 миллионов раз.

Как рассказали в ЦППК, это на 7,3 миллиона больше, чем в 2015 году. А по сравнению с 2013 годом этот показатель увеличился на 22 миллиона. Горожане приобрели в кассах ЦППК более 52 тысяч карт.

Записать проездной на "Тройку" для проезда на электричках можно во всех кассах и билетопечатающих автоматах. В прошлом году на карту было записано на 500 тысяч больше билетов, чем в 2016 году – более 1,8 миллиона. Из них 950 тысяч – абонементы на проезд.

Карта "Тройка" появилась в столице в 2013 году.

В настоящий момент пластиковые проездные есть примерно у 90 процентов пассажиров городского транспорта. Использовать карту можно также для входа на городских катках в Парке Горького и на ВДНХ.

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