Автомагистраль

Пассажиры электричек Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) воспользовались картой "Тройка" в прошлом году более 23 миллионов раз.

Как рассказали в ЦППК, это на 7,3 миллиона больше, чем в 2015 году. А по сравнению с 2013 годом этот показатель увеличился на 22 миллиона. Горожане приобрели в кассах ЦППК более 52 тысяч карт.

Записать проездной на "Тройку" для проезда на электричках можно во всех кассах и билетопечатающих автоматах. В прошлом году на карту было записано на 500 тысяч больше билетов, чем в 2016 году – более 1,8 миллиона. Из них 950 тысяч – абонементы на проезд.

Карта "Тройка" появилась в столице в 2013 году.

В настоящий момент пластиковые проездные есть примерно у 90 процентов пассажиров городского транспорта. Использовать карту можно также для входа на городских катках в Парке Горького и на ВДНХ.

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