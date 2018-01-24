Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили народного артиста СССР, главного дирижера оркестра "Новая Россия" Юрия Башмета с 65-летием.

"Вас знают как выдающегося исполнителя и дирижера, яркого, неординарного, увлеченного человека", – написал Путин. Президент отметил, что Башмет уделяет огромное внимание поддержке молодежи, активно воплощает востребованные творческие, просветительские инициативы.

Медведев, в свою очередь, отметил что артист стал одним из лучших альтистов мира и превратил этот инструмент в солирующий. "Именно для Вас сочиняли свои произведения композиторы Альфред Шнитке и Родион Щедрин, Гия Канчели и София Губайдулина", – говорится в сообщении премьера на портале правительства.

Юрий Башмет родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону. В 1978 году он стал солистом Московской государственной академической филармонии. С 2002 года Башмет стал дирижером и художественным руководителем оркестра "Новая Россия".

Сейчас в Москве проходит Международный фестиваль, посвященный юбилею народного артиста СССР. Концерты будут проходить с 24 января по 1 февраля. В рамках мероприятия запланирован VIII Международный конкурс альтистов "Виола Мастерс".

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