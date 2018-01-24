версия для печати

Экономика

Понижение зарплат ждет депутатов Мосгордумы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Понижение зарплат ждет депутатов Мосгордумы

M24.ru 24 января 2018г., 14:14

Уже четыре года существует практика регулярного понижения окладов у депутатов

.

Размер зарплаты депутатов Мосгордумы в 2018 году решили уменьшить на 10%. Об этом объявили 24 января на заседании столичного парламента.

"Принимается решение выплачивать с 1 февраля по 31 декабря 2018 года лицам, занимающим государственные должности Москвы в Московской городской думе, денежное вознаграждение с уменьшением на 10%", – цитируют СМИ председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

По словам Шапошникова, уменьшение зарплаты депутатам Мосгордума практикует уже четыре года.

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Экономика»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   