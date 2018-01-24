Размер зарплаты депутатов Мосгордумы в 2018 году решили уменьшить на 10%. Об этом объявили 24 января на заседании столичного парламента.

"Принимается решение выплачивать с 1 февраля по 31 декабря 2018 года лицам, занимающим государственные должности Москвы в Московской городской думе, денежное вознаграждение с уменьшением на 10%", – цитируют СМИ председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

По словам Шапошникова, уменьшение зарплаты депутатам Мосгордума практикует уже четыре года.

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