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Экономика
Понижение зарплат ждет депутатов Мосгордумы
Уже четыре года существует практика регулярного понижения окладов у депутатов.
Размер зарплаты депутатов Мосгордумы в 2018 году решили уменьшить на 10%. Об этом объявили 24 января на заседании столичного парламента.
"Принимается решение выплачивать с 1 февраля по 31 декабря 2018 года лицам, занимающим государственные должности Москвы в Московской городской думе, денежное вознаграждение с уменьшением на 10%", – цитируют СМИ председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
По словам Шапошникова, уменьшение зарплаты депутатам Мосгордума практикует уже четыре года..
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