За год число тех, кого тревожат те или иные научные открытия, осталось неизменным: как и год назад 47% опрошенных признались, что испытывают страх перед научными открытиями.



Наибольшую тревогу у россиян вызывают военные технологии и разработки – их развитие пугает 17% россиян (на 2 процентных пункта меньше чем по итогам прошлого опроса).



Опасения связанные с развитием искусственного интеллекта и робототехники продемонстрировали максимальный рост в 2017 году – 11% опрошенных сообщили, что их пугает это направление научного прогресса (8% в 2016 году, прирост – 38%).



Также увеличилось количество тех, кто переживает страх в связи с развитием генной инженерии, клонированием и вмешательством в ДНК человека. В декабре 2017 года о таких опасениях упомянул каждый десятый (в 2016 году – 6%, рост на 67%).



Институт современных медиа (MOMRI) совместно с телеканалом «Наука» провели ежегодный опрос и узнали у россиян, что их пугает в научном прогрессе, какие научные открытия вызывают чувство тревоги.



За год число тех, кого тревожат те или иные научные открытия, осталось неизменным: как и год назад 47% опрошенных признались, что испытывают страх перед научными открытиями.



Наибольшую тревогу у россиян вызывают военные технологии и разработки – их развитие пугает 17% россиян (на 2 процентных пункта меньше чем по итогам прошлого опроса).



Опасения связанные с развитием искусственного интеллекта и робототехники продемонстрировали максимальный рост в 2017 году – 11% опрошенных сообщили, что их пугает это направление научного прогресса (8% в 2016 году, прирост – 38%).



Также увеличилось количество тех, кто переживает страх в связи с развитием генной инженерии, клонированием и вмешательством в ДНК человека. В декабре 2017 года о таких опасениях упомянул каждый десятый (в 2016 году – 6%, рост на 67%).

Исследование проведено Институтом современных медиа (MOMRI - Modern Media Research Institute) совместно с телеканалом «Наука» 20–26 декабря 2017 года среди жителей России в возрасте 18 лет и старше. Для сравнения приводятся данные аналогичного опроса, проведенного в 2016 году с 16 по 20 декабря. В опросах принимали участие жители городов РФ с населением свыше 100 тысяч человек. Опрос проходил методом телефонного интервью (CATI) по случайной стратифицированной выборке. Каждый год опрашивалось 1600 человек. Ошибка выборки не превышает 2,5%.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Некоторые цитаты респондентов из опроса:

«Что связано с оружием, техникой и ядерными испытаниями»,

«Северная Корея испытывает бомбы»,

«Вооружение, которое может уничтожить человечество»,

«Биологическое и психотропное оружие американских лабораторий»,

«Робототехника, всё будут делать роботы - будет безработица»,

«Японцы придумали компьютеры больше вреда с разумом цифровым»,

«Люди перестают работать головой, компьютеризация населения»,

«Искусственный интеллект как оружие против человека»,

«Технологии слежения за пользователями через мобильные приложения».

«Вмешательство в генетику человека»,

«Хотят пересадить голову человека и где возьмут донора, как законодательно это будет оформлено»,

«Пытаются на животных выращивать человеческие органы»,

«Клонирование человека, трансплантация органов»,

«Если в ДНК вмешиваются каким-то образом, неизвестно какие будут последствия. Много времени будет занимать изучение».

«Если запустят адронный коллайдер, Земля может взорваться»,

«Может случиться конец света из-за коллайдера»,

«Запуск коллайдера в Швейцарии».

«То, что наши космические корабли принесли на Землю инородные организмы»,

«Космос. Инопланетяне»,

«Космические бактерии (живые)»,

«Встреча с другой цивилизацией»,

«Когда возникает угроза падения астероида».

«Генетически модифицированные продукты»,

«Развитие атомной промышленности»,

«Не сами открытия и изобретения, а в какие руки они попадают»,

«Нанотехнологии»,

«Все что творится в медицине».

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