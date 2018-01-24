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Московская жизнь

Россиян пугает прогресс в сфере искусственного интеллекта и генной инженерии

Россиян пугает прогресс в сфере искусственного интеллекта и генной инженерии

24 января 2018г., 14:25

Институт современных медиа (MOMRI) совместно с телеканалом «Наука» провели ежегодный опрос и узнали у россиян, что их пугает в научном прогрессе, какие научные открытия вызывают чувство тревоги.

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За год число тех, кого тревожат те или иные научные открытия, осталось неизменным: как и год назад 47% опрошенных признались, что испытывают страх перед научными открытиями. 

Наибольшую тревогу у россиян вызывают военные технологии и разработки – их развитие пугает 17% россиян (на 2 процентных пункта меньше чем по итогам прошлого опроса).

Опасения связанные с развитием искусственного интеллекта и робототехники продемонстрировали максимальный рост в 2017 году – 11% опрошенных сообщили, что их пугает это направление научного прогресса (8% в 2016 году, прирост – 38%).

Также увеличилось количество тех, кто переживает страх в связи с развитием генной инженерии, клонированием и вмешательством в ДНК человека. В декабре 2017 года о таких опасениях упомянул каждый десятый (в 2016 году – 6%, рост на 67%).


Институт современных медиа (MOMRI) совместно с телеканалом «Наука» провели ежегодный опрос и узнали у россиян, что их пугает в научном прогрессе, какие научные открытия вызывают чувство тревоги.

За год число тех, кого тревожат те или иные научные открытия, осталось неизменным: как и год назад 47% опрошенных признались, что испытывают страх перед научными открытиями. 

Наибольшую тревогу у россиян вызывают военные технологии и разработки – их развитие пугает 17% россиян (на 2 процентных пункта меньше чем по итогам прошлого опроса).

Опасения связанные с развитием искусственного интеллекта и робототехники продемонстрировали максимальный рост в 2017 году – 11% опрошенных сообщили, что их пугает это направление научного прогресса (8% в 2016 году, прирост – 38%).

Также увеличилось количество тех, кто переживает страх в связи с развитием генной инженерии, клонированием и вмешательством в ДНК человека. В декабре 2017 года о таких опасениях упомянул каждый десятый (в 2016 году – 6%, рост на 67%).

Исследование проведено Институтом современных медиа (MOMRI - Modern Media Research Institute) совместно с телеканалом «Наука»  20–26 декабря 2017 года среди жителей России в возрасте 18 лет и старше. Для сравнения приводятся данные аналогичного опроса, проведенного в 2016 году с 16 по 20 декабря. В опросах принимали участие жители городов РФ с населением свыше 100 тысяч человек. Опрос проходил методом телефонного интервью (CATI) по случайной стратифицированной выборке. Каждый год опрашивалось 1600 человек. Ошибка выборки не превышает 2,5%.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Некоторые цитаты респондентов из опроса:

  •  «Что связано с оружием, техникой и ядерными испытаниями»,
  • «Северная Корея испытывает бомбы»,
  • «Вооружение, которое может уничтожить человечество»,
  • «Биологическое и психотропное оружие американских лабораторий»,
  • «Робототехника,  всё будут делать роботы - будет безработица»,
  • «Японцы придумали компьютеры больше вреда с разумом цифровым»,
  • «Люди перестают работать головой, компьютеризация населения»,
  • «Искусственный интеллект как оружие против человека»,
  • «Технологии слежения за пользователями через мобильные приложения».
  • «Вмешательство в генетику человека»,
  • «Хотят пересадить голову человека и где возьмут донора, как законодательно это будет оформлено»,
  • «Пытаются на животных выращивать человеческие органы»,
  • «Клонирование человека, трансплантация органов»,
  • «Если в ДНК вмешиваются каким-то образом, неизвестно какие будут последствия. Много времени будет занимать изучение».
  • «Если запустят адронный коллайдер, Земля может взорваться»,
  • «Может случиться конец света из-за коллайдера»,
  • «Запуск коллайдера в Швейцарии».
  • «То, что наши космические корабли принесли на Землю инородные организмы»,
  • «Космос. Инопланетяне»,
  • «Космические бактерии (живые)»,
  • «Встреча с другой цивилизацией»,
  • «Когда возникает угроза падения астероида».
  • «Генетически модифицированные продукты»,
  • «Развитие атомной промышленности»,
  • «Не сами открытия и изобретения, а в какие руки они попадают»,
  • «Нанотехнологии»,
  • «Все что творится в медицине».
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