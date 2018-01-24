Московская жизнь
Россиян пугает прогресс в сфере искусственного интеллекта и генной инженерии
Институт современных медиа (MOMRI) совместно с телеканалом «Наука» провели ежегодный опрос и узнали у россиян, что их пугает в научном прогрессе, какие научные открытия вызывают чувство тревоги..
За год число тех, кого тревожат те или иные научные
открытия, осталось неизменным: как и год назад 47% опрошенных признались, что
испытывают страх перед научными открытиями.
Наибольшую тревогу у россиян вызывают военные технологии и разработки – их развитие пугает 17% россиян (на 2 процентных пункта меньше чем по итогам прошлого опроса).
Опасения связанные с развитием искусственного интеллекта и робототехники продемонстрировали максимальный рост в 2017 году – 11% опрошенных сообщили, что их пугает это направление научного прогресса (8% в 2016 году, прирост – 38%).
Также увеличилось количество тех, кто переживает страх в связи с развитием генной инженерии, клонированием и вмешательством в ДНК человека. В декабре 2017 года о таких опасениях упомянул каждый десятый (в 2016 году – 6%, рост на 67%).
Институт современных медиа (MOMRI) совместно с телеканалом «Наука» провели ежегодный опрос и узнали у россиян, что их пугает в научном прогрессе, какие научные открытия вызывают чувство тревоги.
За год число тех, кого тревожат те или иные научные открытия, осталось неизменным: как и год назад 47% опрошенных признались, что испытывают страх перед научными открытиями.
Наибольшую тревогу у россиян вызывают военные технологии и разработки – их развитие пугает 17% россиян (на 2 процентных пункта меньше чем по итогам прошлого опроса).
Опасения связанные с развитием искусственного интеллекта и робототехники продемонстрировали максимальный рост в 2017 году – 11% опрошенных сообщили, что их пугает это направление научного прогресса (8% в 2016 году, прирост – 38%).
Также увеличилось количество тех, кто переживает страх в связи с развитием генной инженерии, клонированием и вмешательством в ДНК человека. В декабре 2017 года о таких опасениях упомянул каждый десятый (в 2016 году – 6%, рост на 67%).
Исследование проведено Институтом современных медиа (MOMRI -
Modern Media Research Institute) совместно с телеканалом «Наука» 20–26
декабря 2017 года среди жителей России в возрасте 18 лет и старше. Для
сравнения приводятся данные аналогичного опроса, проведенного в 2016 году с 16
по 20 декабря. В опросах принимали участие жители городов РФ с населением свыше
100 тысяч человек. Опрос проходил методом телефонного интервью (CATI) по
случайной стратифицированной выборке. Каждый год опрашивалось 1600 человек.
Ошибка выборки не превышает 2,5%.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Некоторые цитаты респондентов из опроса:
- «Что связано с оружием, техникой и ядерными испытаниями»,
- «Северная Корея испытывает бомбы»,
- «Вооружение, которое может уничтожить человечество»,
- «Биологическое и психотропное оружие американских лабораторий»,
- «Робототехника, всё будут делать роботы - будет безработица»,
- «Японцы придумали компьютеры больше вреда с разумом цифровым»,
- «Люди перестают работать головой, компьютеризация населения»,
- «Искусственный интеллект как оружие против человека»,
- «Технологии слежения за пользователями через мобильные приложения».
- «Вмешательство в генетику человека»,
- «Хотят пересадить голову человека и где возьмут донора, как законодательно это будет оформлено»,
- «Пытаются на животных выращивать человеческие органы»,
- «Клонирование человека, трансплантация органов»,
- «Если в ДНК вмешиваются каким-то образом, неизвестно какие будут последствия. Много времени будет занимать изучение».
- «Если запустят адронный коллайдер, Земля может взорваться»,
- «Может случиться конец света из-за коллайдера»,
- «Запуск коллайдера в Швейцарии».
- «То, что наши космические корабли принесли на Землю инородные организмы»,
- «Космос. Инопланетяне»,
- «Космические бактерии (живые)»,
- «Встреча с другой цивилизацией»,
- «Когда возникает угроза падения астероида».
- «Генетически модифицированные продукты»,
- «Развитие атомной промышленности»,
- «Не сами открытия и изобретения, а в какие руки они попадают»,
- «Нанотехнологии»,
- «Все что творится в медицине».
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.