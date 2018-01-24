Здесь интересно

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Эспозиция работ Брюллова открывается в Третьяковской галерее
Третьяковская галерея представит известные работы кисти Брюллова.
Работы Карла Брюллова из уникальной коллекции Петербурга будут показаны московским ценителям искусства.
Выставку посетить жители Москвы смогут с 24 января по 24 июня.
Наиболее ценным считается портрет Авроры Демидовой из Константиновского дворца в Стрельне
Один из самых богатых и просвещенных людей России Павел Демидов заказал художнику в 1836 году портрет своей жены Авроры. Эксперты
считают эту картину одной из наиболее выдающихся.
А в Новом Манеже для жителей и гостей города работает выставка "Необъятный Рязанов". Из-за большого количества посетителей было
решено продлить ее до 1 февраля..
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