Московская сцена
31 января 2018 года в 19.00 в Малом зале Консерватории выступает Камерный оркестр «Московская камерата» с программой Бах и его современники
«Не ручей, море должно быть ему имя!», - эти известные слова об Иоганне Себастьяне Бахе приписывают гению следующей эпохи – Людвигу ван Бетховену, который, подчёркивая многообразие и величие наследия Баха, обыграл значение его фамилии (Bach по-немецки – ручей). Но, как все моря питают реки, так и творчество великого немецкого композитора невозможно вне его связей с современниками. Тем более, что связи эти были, порой, самыми неожиданными..
Пути Георга Филиппа Телемана и Иоганна Себастьяна Баха не
раз пересекались: Телеман стал крёстным отцом второго сына Баха – Карла Филиппа
Эммануила, который занял должность кантора в Гамбурге после смерти своего
крёстного. Бах с восхищением писал, что «Телеман сочиняет кантаты так легко,
как пишут письма!», хотя сам стал автором множества выдающихся произведений
кантатно-ораториального жанра. А Телеман даже посвятил своего другу и коллеге
стихи:
Бах! Немногий мог с тобой сравниться:
Ты стал как органист Великим издавна,
А то, что ты нанёс на нотные страницы,
На долгие тебя прославит времена…
С Антонио Вивальди, наоборот, Иоганн Себастьян Бах не был
знаком, однако «общался» путём музыки. Он включал мелодии концертов Вивальди в
свои собственные, и это не было заимствованием материала, а свидетельством
восхищения красотой мелодий великого итальянца.
Современники Баха считали его сына, а уж тем более Телемана и Вивальди не менее выдающимися композиторами, чем сам Иоганн Сабастьян Бах. Однако его отличие от других исчерпывающе выражено в словах известного современного английского беллетриста и драматурга Дугласа Адамса: «Моцарт рассказывает нам о том, как это — быть человеком, Бетховен — как быть Бетховеном, ну а Бах… Бах размышляет о том, как чувствует себя вся вселенная!»
Камерный оркестр «МОСКОВСКАЯ КАМЕРАТА»
Главный дирижер – Заслуженный артист России Николай СОКОЛОВ
Наталья БЕЛОКОЛЕНКО-КАРГИНА (флейта)
Заслуженная артистка России Ольга ТОМИЛОВА (гобой)
Лена СЕМЕНОВА (скрипка)
Сергей ПОЛТАВСКИЙ (альт)
Наталья БОГДАНОВА (фортепиано)
И.С.Бах - Концерт для скрипки и струнных №2 ми мажор BWV 1042
Вивальди - Концерт для гобоя и струнных ля минор RV 463
Телеман - Концерт для альта и струнных соль мажор TWV 51
К.Ф.Э. Бах - Концерт для флейты и струнных ре минор Wq 22
И.С.Бах - Бранденбургский Концерт №5 ре мажор BWV 1050
Итак, 31 января 2018 года в 19.00 инструментальный концерт камерного оркестра «Московская камерата» в Малом зале Консерватории.
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