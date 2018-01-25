Московская сцена

Пути Георга Филиппа Телемана и Иоганна Себастьяна Баха не раз пересекались: Телеман стал крёстным отцом второго сына Баха – Карла Филиппа Эммануила, который занял должность кантора в Гамбурге после смерти своего крёстного. Бах с восхищением писал, что «Телеман сочиняет кантаты так легко, как пишут письма!», хотя сам стал автором множества выдающихся произведений кантатно-ораториального жанра. А Телеман даже посвятил своего другу и коллеге стихи:

Бах! Немногий мог с тобой сравниться:



Ты стал как органист Великим издавна,

А то, что ты нанёс на нотные страницы,

На долгие тебя прославит времена…

С Антонио Вивальди, наоборот, Иоганн Себастьян Бах не был знаком, однако «общался» путём музыки. Он включал мелодии концертов Вивальди в свои собственные, и это не было заимствованием материала, а свидетельством восхищения красотой мелодий великого итальянца.



Современники Баха считали его сына, а уж тем более Телемана и Вивальди не менее выдающимися композиторами, чем сам Иоганн Сабастьян Бах. Однако его отличие от других исчерпывающе выражено в словах известного современного английского беллетриста и драматурга Дугласа Адамса: «Моцарт рассказывает нам о том, как это — быть человеком, Бетховен — как быть Бетховеном, ну а Бах… Бах размышляет о том, как чувствует себя вся вселенная!»



Камерный оркестр «МОСКОВСКАЯ КАМЕРАТА»



Главный дирижер – Заслуженный артист России Николай СОКОЛОВ

Наталья БЕЛОКОЛЕНКО-КАРГИНА (флейта)

Заслуженная артистка России Ольга ТОМИЛОВА (гобой)

Лена СЕМЕНОВА (скрипка)

Сергей ПОЛТАВСКИЙ (альт)

Наталья БОГДАНОВА (фортепиано)

И.С.Бах - Концерт для скрипки и струнных №2 ми мажор BWV 1042

Вивальди - Концерт для гобоя и струнных ля минор RV 463

Телеман - Концерт для альта и струнных соль мажор TWV 51

К.Ф.Э. Бах - Концерт для флейты и струнных ре минор Wq 22

И.С.Бах - Бранденбургский Концерт №5 ре мажор BWV 1050



Итак, 31 января 2018 года в 19.00 инструментальный концерт камерного оркестра «Московская камерата» в Малом зале Консерватории.



Подробную информацию можно посмотреть здесь >>>

.