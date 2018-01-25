Отдать свое предпочтение кандидату жители РФ, пребывающие в командировке могут в 365 избирательных участках.

Обеспечивать безопасность представители России намерены при содействии местных властей.

Cтраны, предоставляющие возможность пребывания на своей территории посредством местных правоохранительных органов и профилирующих организаций помогают сотрудникам министерства иностранных дел.

29-го числа начнется информационная кампания, по месту фактического пребывания столичные жители смогут сделать выбор в пользу своего кандидата.

Место прописки 18 марта не будет иметь большого значения.

дата публикации 25 января 2018

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