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Политика
365 точек рамещения для проведения голосования уже выделены за рубежом
Мария Захарова рассказала об организации выборов за пределами РФ.
Отдать свое предпочтение кандидату жители РФ, пребывающие в командировке могут в 365 избирательных участках.
Обеспечивать безопасность представители России намерены при содействии местных властей.
Cтраны, предоставляющие возможность пребывания на своей территории посредством местных правоохранительных органов и профилирующих организаций помогают сотрудникам министерства иностранных дел.
29-го числа начнется информационная кампания, по месту фактического пребывания столичные жители смогут сделать выбор в пользу своего кандидата.
Место прописки 18 марта не будет иметь большого значения.
дата публикации 25 января 2018.
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