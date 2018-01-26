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Автомагистраль

588 автобусов проедут по улицам города

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

588 автобусов проедут по улицам города

M24.ru 26 января 2018г., 10:54

Автопарк Мосгортранс оснастит Таганско-Краснопресненскую линию поездами "Москва"

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Автопарк Мосгортранса пополнится 50 автобусами средней вместимости, 313 – большой и 225 – особо большой.

Транспорт полностью адаптирован для маломобильных пассажиров, оборудован двигателями “Евро-5”, системами климат-контроля и ГЛОНАСС", – сказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

До конца марта планируется также запустить 20 трамваев "Витязь-М", всего в 2018 году на маршруты выйдут 100 трамваев. Их оснастят системами климат-контроля, камерами наблюдения и навигацией. Также пассажиры смогут заряжать в трамваях гаджеты с помощью USB-разъемов. Транспорт будет адаптирован для маломобильных граждан. Все трамваи будут работать без турникета.

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