Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Владимиру Андрееву в связи с кончиной его супруги – народной артистки РФ Людмилы Сенчиной.

"Ее уход – большая, невосполнимая утрата для музыкального искусства, для всей отечественной культуры. Людмилу Сенчину любили за удивительный по красоте голос, искреннюю, неповторимую манеру исполнения, за доброе, уважительное отношение к своим слушателям", – говорится в сообщении телеграммы.

Певица скончалась утром 25 января в одной из петербургских больниц. Ей было 67 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Широкую известность Людмиле Сенчиной принесло участие в телепрограмме "Голубой огонек" (1970), где она исполнила песню "Золушка" Игоря Цветкова на слова Ильи Резника.

Ранее сообщалось, что артистка завещала похоронить ее Смоленском кладбище в Петербурге.

Точной даты траурной церемонии пока нет, но она может может пройти в воскресенье, 28 января. Прощание состоится в ТЮЗ, а отпевание – во Владимирском соборе.

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