Московская сцена
3 февраля 2018 года в 19.00 в Зеркальном зале Москонцерта на Пушечной концерт дуэта «Счастье моё».
Красиво петь дуэтом – это настоящее искусство. Необходимо быть предельно внимательными друг к другу. Концерт дуэта «Счастье моё» - рассказ о красоте взаимопонимания, о возможности самозабвенно любить, о возможности быть в восторге от того, что достойно восхищения!.
Эти артисты в течение многих театральных сезонов исполняли
ведущие роли в крупнейших вокально-театральных проектах России. Их партнерами
по сцене в разное время были Юрий Соломин и Любовь Полищук, Вера Алентова и
Дмитрий Певцов, Лариса Долина и Лев Лещенко, хореограф и режиссер Егор Дружинин
и композитор Максим Дунаевский, актеры Екатерина Гусева, Мария Порошина,
Дмитрий Харатьян и многие другие замечательные артисты.
Юлия и Павел Рассудовы поют так, что выводят нас из лабиринтов нашей сосредоточенности к нашему же свету, обращают наше внимание на нашу же красоту и возможность быть счастливыми.
Итак, 3 февраля 2018 года «СЧАСТЬЕ МОЁ» в 19.00 в Зеркальном зале Москонцерта на Пушечной 4с2.
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