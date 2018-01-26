Московская сцена

Эти артисты в течение многих театральных сезонов исполняли ведущие роли в крупнейших вокально-театральных проектах России. Их партнерами по сцене в разное время были Юрий Соломин и Любовь Полищук, Вера Алентова и Дмитрий Певцов, Лариса Долина и Лев Лещенко, хореограф и режиссер Егор Дружинин и композитор Максим Дунаевский, актеры Екатерина Гусева, Мария Порошина, Дмитрий Харатьян и многие другие замечательные артисты.



Юлия и Павел Рассудовы поют так, что выводят нас из лабиринтов нашей сосредоточенности к нашему же свету, обращают наше внимание на нашу же красоту и возможность быть счастливыми.



Итак, 3 февраля 2018 года «СЧАСТЬЕ МОЁ» в 19.00 в Зеркальном зале Москонцерта на Пушечной 4с2.

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