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Московская сцена

3 февраля 2018 года в 19.00 в Зеркальном зале Москонцерта на Пушечной концерт дуэта «Счастье моё».

3 февраля 2018 года в 19.00 в Зеркальном зале Москонцерта на Пушечной концерт дуэта «Счастье моё».

26 января 2018г., 11:31

Красиво петь дуэтом – это настоящее искусство. Необходимо быть предельно внимательными друг к другу. Концерт дуэта «Счастье моё» - рассказ о красоте взаимопонимания, о возможности самозабвенно любить, о возможности быть в восторге от того, что достойно восхищения!

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Эти артисты в течение многих театральных сезонов исполняли ведущие роли в крупнейших вокально-театральных проектах России. Их партнерами по сцене в разное время были Юрий Соломин и Любовь Полищук, Вера Алентова и Дмитрий Певцов, Лариса Долина и Лев Лещенко, хореограф и режиссер Егор Дружинин и композитор Максим Дунаевский, актеры Екатерина Гусева, Мария Порошина, Дмитрий Харатьян и многие другие замечательные артисты.

Юлия и Павел Рассудовы поют так, что выводят нас из лабиринтов нашей сосредоточенности к нашему же свету, обращают наше внимание на нашу же красоту и возможность быть счастливыми.

Итак, 3 февраля 2018 года «СЧАСТЬЕ МОЁ»  в 19.00 в Зеркальном зале Москонцерта на Пушечной 4с2.

Подробную информацию можно посмотреть здесь  >>>

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