Образование/Карьера

Лужков мост ассоциируется у жителей столицы с "деревьями любви"



Эти деревья буквально растут на этом месте в большом количестве

Стыковку Болотной площади и Кадашевской набережной осуществляет Лужков мост, перекинутый поперек Водоотводного канала

В противоположных концах этой линии, соединяющей противоположные берега реки, находятся памятник Репину и пешеходный переулок, рядом расположена ул. Якиманка

Год постройки моста - 1994. Этот мост является творением инженера Хомского, архитекторов Астафьева и Копанс

Скульптор Зураб Царители создал эскизы для исторических сюжетов, изображенных на частях сооружения

Территория Болотной площади раньше называлась Царицыным лугом. Но многие столичные жители считают, что с Лужковым Юрием Михайловичем связано название этог объекта. Все-таки существует официальная версия, что старинное название связано с мостом и в честь мэра города его называют только гости столицы и несведущие в истории города граждане.

Деревом любви называют с 2007 года металлическую фигуру на которую вешают замки. Сложилась еще одна традиция, люди стали считать, что это может приносить им счастье. Полгода ушло у городских жителей на то, чтобы полностью заполнить металлическую скульптуру символами.

К 2018 году на территории моста появилось семь деревьев. Привычка влюбленных стала традицией

дата публикации 28.01.2018

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