Новости Москва Инфо

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Монумент эпохи Сталина

Фото: www.flickr.com

Монумент эпохи Сталина

Т. К. 28 января 2018г., 05:04

Грандиозным монументом называют мост Богдана Хмельницкого на Киевской

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Пешеходный мост, его конструкция достаточно прочны, потому что при строительстве использовалась сталь. Основная несущая конструкция - арка 1907 года, ее масса 1400 г. и длина 135 м., проект Проскурякова.

В основу проектирования моста в 2001 г лег старый Краснолужский мост (1907-2000 г.)

Проектировщик - Гапонов. В 2004 году произошло переименование. Теперь cооружение, соединяющее набережные "Ростовская" и

"Бережковская" называется мостом Богдана Хмельницкого

Примечательно то, что на арке стеклянный колпак, и он скрывает подлинное очертание внутренней части сооружения

дата публикации 28.01.2018

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