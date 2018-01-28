Новости Москва Инфо

Пешеходный мост, его конструкция достаточно прочны, потому что при строительстве использовалась сталь. Основная несущая конструкция - арка 1907 года, ее масса 1400 г. и длина 135 м., проект Проскурякова.



В основу проектирования моста в 2001 г лег старый Краснолужский мост (1907-2000 г.)



Проектировщик - Гапонов. В 2004 году произошло переименование. Теперь cооружение, соединяющее набережные "Ростовская" и



"Бережковская" называется мостом Богдана Хмельницкого



Примечательно то, что на арке стеклянный колпак, и он скрывает подлинное очертание внутренней части сооружения

дата публикации 28.01.2018

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