Новости Москва Инфо

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Монумент эпохи Сталина
Грандиозным монументом называют мост Богдана Хмельницкого на Киевской.
Пешеходный мост, его конструкция достаточно прочны, потому что при строительстве использовалась сталь. Основная несущая конструкция - арка 1907 года, ее масса 1400 г. и длина 135 м., проект Проскурякова.
В основу проектирования моста в 2001 г лег старый Краснолужский мост (1907-2000 г.)
Проектировщик - Гапонов. В 2004 году произошло переименование. Теперь cооружение, соединяющее набережные "Ростовская" и
"Бережковская" называется мостом Богдана Хмельницкого
Примечательно то, что на арке стеклянный колпак, и он скрывает подлинное очертание внутренней части сооружения
дата публикации 28.01.2018.
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