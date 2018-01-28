Здесь интересно

Анна Голубкина (1864-1927) - выдающийся русский скульптор эпохи Серебряного века. Экспозиция разместилась в музее-мастерской скульптора Голубкиной

Мировая известность Анны Голубкиной вызывает глубокое уважение к ее творческому наследию, которое насчитывает 300 образцов и скульптурных композиций. Они до сих пор сохраняются в наиболее известных музеях России

Будучи представительницей поколения блестящих деятелей искусств XIX - XX вв. скульптор Голубкина тоже входит в число художников Серебряного века

Этот период характеризуется блистательным расцветом национальной литературы, музыки и живописи

Фамилия Голубкиной ассоциируется со знаменитым В.Серовым и М.Врубелем

1901-1906 гг ознаменованы созданием образа "Марьи" и "Портрета Л.И.Сидоровой"

Начало XX века породило в творчестве скульптора яркие образы А.Белого, писателей Алексея Ремизова и Алексея Толстого

Размещение выставки состоялось в помещении двухэтажной пристройки. Изначально с XIX в. одноэтажный дом и пристройка были отданы под мастерские

Экспозиционные залы заполнены произведениями различного периода времени и для их создания использовано различное сырье: гипс, бронза, мрамор, дерево

Второй этаж разместил экспонаты, доказывающие сложность процесса создания скульптуры и титанические усилия при достижении желаемого результата в работе художников

Инструменты мастера и заготовки для скульптуры сближают посетителей с тем миром, в котором творили скульпторы того времени

Небольшая часть экспозиции отведена под предметы обихода и фото родных

дата публикации 28.01.2018

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