Происшествия

Инцидент произошел накануне 28 января. Активное сопротивление оказал подозреваемый полиции

Ул. Марьина Роща стала местом, где наступила драматическая развязка событий. Подозреваемый едва не нанес ножевое ранение представителю правоохранительных органов когда попытался ударить его ножом

Применив по инструкции табельное оружие и маневры сотрудник полиции смог избегнуть последстви нападения

В связи с посягательством на жизнь представителя властей открыто уголовное дело

дата публикации 29.01.2018

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