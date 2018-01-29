Шестидесятый раз происходит награждение музыкантов призами одной из самых престижных премий

В зале, переполненном зрителями, желающими стать свидетелями этого нерядового события первую премию получил за самое лучшее исполнение Ференца Листа Трифонов

Он стал номинантом среди инструментальных исполнителей классики соло

"Это то, что мне нравится" в исполнении французского певца Бруно Марса победила в номинации.Британский певец Эд Ширан по общему мнению стал победителем, зрители оценили его сольное исполнение и поп-альбом принаны лучшими



Джастин Гурвиц со своей музыкальной композицией к "Ла-Ла Ленд" получил приз тоже

дата публикации 29.01.2018

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