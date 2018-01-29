Автомагистраль

Максим Ликсутов подтведил снижение средней стоимости чека на поездку в 2017 году

Причиной уменьшения стоимости является увеличение числа небольших поездок и легализация рынка такси в Москве

Анализируя цены прослеживается тенденция изменения цен от 498 руб за 2016 год до 650 руб за 2015 год

Совокупность данных собрана из диспетчерских организаций по заказу легковых такси "Яндекс.Такси", "Везет", Get, Uber и "Сити Мобил"

Пассажиропоток машин увеличился 580000 - 760000 тыс. Сейчас по Москве перемещается 55 000 машин произведенных 2,8 года назад



дата публикации 29.01.2018

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