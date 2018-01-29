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Автомагистраль
Средние расценки на поездки в такси приблизились к 460 руб за 2017 год
Это соответствует снижению тарифа на проезд на 7,6%.
Максим Ликсутов подтведил снижение средней стоимости чека на поездку в 2017 году
Причиной уменьшения стоимости является увеличение числа небольших поездок и легализация рынка такси в Москве
Анализируя цены прослеживается тенденция изменения цен от 498 руб за 2016 год до 650 руб за 2015 год
Совокупность данных собрана из диспетчерских организаций по заказу легковых такси "Яндекс.Такси", "Везет", Get, Uber и "Сити Мобил"
Пассажиропоток машин увеличился 580000 - 760000 тыс. Сейчас по Москве
перемещается 55 000 машин произведенных 2,8 года назад
дата публикации 29.01.2018
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