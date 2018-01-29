Экономика
Рост курса евро зафиксирован сегодня
Порог курса евро первый раз за январь месяц стал выше 70 руб.
Московская биржа предоставила статистические данные на период после 7.12.2018
В соответствии со статистикой евро вырос на 21 копейку и достиг предела выше 70, растет и доллар, приращение составило 9 копеек и в результате - 56,36 руб.
Не стремительное, но постепенное изменение курса доллара ожидается до апреля месяца и одновременно произойдет укрепление позиций рубля
Попытка максимизировать рост американской экономики и
недостаточно четко очерченная политика страны конечно влияет на курс
доллара
Еще одним значительным фактором, способствующим укреплению рубля стало подорожание нефти.
Встреча в Давосе предоставила возможность американскому министру финансов озвучить ситуацию в экономике страны. Чем дешевле доллар, тем больше развитие внешней торговли США
дата публикации 29.01.2018.
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