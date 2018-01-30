Минфин США опубликовал предусмотренный новым законом о санкциях "кремлевский список", в него вошли бизнесмены Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман.

Также в списке бизнесменов Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Петр Авен, Елена Батурина, братья Ананьевы, Леонид Федун, Сергей Галицкий, Филарет Гальчев, Роман Авдеев, Михаил Гуцериев, Евгений Касперский, Сулейман Керимов, Игорь Кесаев, Андрей Косогов, Алексей Кузьмичев, Владимир Лисин, Зиявудин Магомедов, Искандер Махмудов, Александр Мамут, Леонид Михельсон, Юрий Мильнер, Борис Минц, Алексей Мордашов, Год Нисанов, Михаил Прохоров, Дмитрий Пумпянский, Виктор Рашников, Кирилл Шамалов, Олег Тиньков, Виктор Вексельберг, Аркадий Волож, Владимир Евтушенков.

В список вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более $1 млрд, а также 114 чиновников и глав госкомпаний. В их числе - Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович, Николай Никифоров, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, Андрей Костин, Борис Ковальчук, Сергей Горьков, Алексей Лихачев, Виталий Савельев, Николай Токарев и другие.

При этом в американском минфине уточнили, что на фигурантов "кремлевского доклада" не распространяются в США никакие ограничения и запреты. Список не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся, сделки с ними американцам ничем не грозят, если только ограничительные не были введены в отношении того или иного лица ранее.

В несекретной части доклада говорится, что в список включены 96 "олигархов, состояние которых, в соответствии с надежными открытыми источниками, превышает $1 млрд". "Лица, соответствующие этому критерию, внесены в список, который находится в приложении 2 этого доклада", - говорится в документах.

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