Официальный курс доллара и евро на сегодня, 30 января 2018, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 30 января 2018 года составляет 56,29 руб., курс евро на сегодня равен 69,85 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 30 января 2018

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,14 руб. при покупке и 58,26 руб. при продаже банком, курс евро на 30 января 2018 года равен 68,40 руб. и 71,90 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2018 в России: мнение эксперта

По словам члена совета директоров АКГ "Финэкспертиза" Агвана Микаеляна, ожидание доклада Минфина США о возможности новых антироссийских санкций, опубликованный вчера вечером, оказывает сдерживающее влияние на валютный рынок.

"Скорее всего, у нас все-таки чрезвычайно высокие ожидания от влияния санкций на нас. И пока они не озвучены, это словесная интервенция номер один по отношению к другим факторам, так или иначе влияющим на курс национальной валюты", - цитируют эксперта.

Он отметил, что если взглянуть на другие тренды, то в первом квартале 2018 года вряд ли стоит ожидать каких-то изменений курса рубля.

"Тем более что с сырьем и ценами все хорошо, налицо также умеренный рост мировой экономики. И если не будет ничего экстренного и форс-мажорного, то резких курсовых колебаний тоже не будет", - добавил Микаелян.

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