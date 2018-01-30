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Образование/Карьера

РГБ обрела еще один зал

Фото: портал мэра и правительства Москвы

РГБ обрела еще один зал

M24.ru 30 января 2018г., 13:16

Владимир Мединский провел церемонию открытия зала РГБ, реставрация завершена. Cамый большой читальный зал в Европе скоро будет заполнен новыми поколениями читателей.

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"В этом зале около 500 посадочных мест, три года здесь работали реставраторы, проведена замечательная работа", – цитируют речь Мединского СМИ. "Я очень рад, что в Ленинской библиотеке растет число читателей", – добавил министр культуры.

18 января объявили о завершении реставрации интерьера большого читального зала РГБ. Как пояснили в пресс-службе библиотеки, в ходе работ был восстановлен исторический архитектурный облик зала. Кроме того, его сделали более комфортным для посетителей благодаря бесплатному беспроводному интернету и компьютерам, которыми оборудовали 60 мест в зале.

Реставрация зала началась в 2012 году. За это время поверхность стен выровняли и покрасили, отреставрировали лепнину на потолке, обновили мебель. Работы также коснулись оформления зала, его деревянных элементов из шпона и массива дуба, штучного дубового паркета, латунных люстр и декоративного панно.

Проект читального зала, впервые открытого для читателей в 1958 году, разработали в мастерской архитектора Владимира Гельфрейха. Общая площадь зала превышает 1,2 тысячи квадратных метров, в нем – 464 посадочных места.

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