Образование/Карьера

Зал №3 Российской государственной библиотеки помнит весь мир по фильму "Москва слезам не верит".



"В этом зале около 500 посадочных мест, три года здесь работали реставраторы, проведена замечательная работа", – цитируют речь Мединского СМИ. "Я очень рад, что в Ленинской библиотеке растет число читателей", – добавил министр культуры.

18 января объявили о завершении реставрации интерьера большого читального зала РГБ. Как пояснили в пресс-службе библиотеки, в ходе работ был восстановлен исторический архитектурный облик зала. Кроме того, его сделали более комфортным для посетителей благодаря бесплатному беспроводному интернету и компьютерам, которыми оборудовали 60 мест в зале.

Реставрация зала началась в 2012 году. За это время поверхность стен выровняли и покрасили, отреставрировали лепнину на потолке, обновили мебель. Работы также коснулись оформления зала, его деревянных элементов из шпона и массива дуба, штучного дубового паркета, латунных люстр и декоративного панно.

Проект читального зала, впервые открытого для читателей в 1958 году, разработали в мастерской архитектора Владимира Гельфрейха. Общая площадь зала превышает 1,2 тысячи квадратных метров, в нем – 464 посадочных места.

.