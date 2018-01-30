Около 11,4 тысячи единиц спецтехники прометает столичные улицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Под особым контролем – очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к метро и МЦК, ТПУ, объектам соцсферы и магазинам, кровель и выступающих элементов фасадов зданий, добавил он. По словам Бирюкова, в столице непрерывно вывозят снег с дорог: за сутки убрали 520 тысяч кубометров. Коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме в период снегопада.

Согласно прогнозам синоптиков, снег в Москве продолжит идти. Во вторник, 30 января, будет облачно, возможна метель. Температура в столице днем будет держаться на уровне -1...1 градуса.

За последние 30 часов в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков – 8 миллиметров. Норма за декабрь–февраль составляет 134 миллиметра осадков, и она была выполнена на месяц раньше. В ближайшие дни ожидается выпадение еще примерно 10 миллиметров осадков.

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