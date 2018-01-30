Московская жизнь
Интенсивная уборка снега идет на дорогах столицы
Активизировать процесс уборки снега заставляет прогноз синоптиков. Согласно их предсказаниям снегопад не остановится. Снежный покров увеличится на 10 миллиметров.
Около 11,4 тысячи единиц спецтехники прометает столичные улицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Под особым контролем – очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к метро и МЦК, ТПУ, объектам соцсферы и магазинам, кровель и выступающих элементов фасадов зданий, добавил он. По словам Бирюкова, в столице непрерывно вывозят снег с дорог: за сутки убрали 520 тысяч кубометров. Коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме в период снегопада.
Согласно прогнозам синоптиков, снег в Москве продолжит идти. Во вторник, 30 января, будет облачно, возможна метель. Температура в столице днем будет держаться на уровне -1...1 градуса.
За последние 30 часов в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков – 8 миллиметров. Норма за декабрь–февраль составляет 134 миллиметра осадков, и она была выполнена на месяц раньше. В ближайшие дни ожидается выпадение еще примерно 10 миллиметров осадков..
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