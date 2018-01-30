Московская сцена
Василий Герелло выступит с соло в ММДМ
Его выступление пройдет в сопровождении симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". Cамый итальянский баритон Мариинского театра, по крайней мере так его называют, встретится с публикой в Москве. Его репертуар составляют сольные арии, романсы..
Российского артиста часто приглашают на сцены самых известных оперных театров мира, среди которых Ла Скала (Милан), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Опера Бастиль (Париж).
31 января в Московском международном Доме музыки Василий Герелло выступит с сольным концертом совместно с Симфоническим оркестром Москвы "Русская филармония". В программе – арии из опер, русские, украинские, неаполитанские песни и романсы. В концерте также принимает участие солистка Государственного академического Большого театра Дарья Зыкова (сопрано).
Московский международный Дом музыки (ММДМ)
31.01.
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