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Московская сцена

Василий Герелло выступит с соло в ММДМ

Фото: архив оркестра, предоставлено пресс-службой

Василий Герелло выступит с соло в ММДМ

30 января 2018г., 13:45

Его выступление пройдет в сопровождении симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". Cамый итальянский баритон Мариинского театра, по крайней мере так его называют, встретится с публикой в Москве. Его репертуар составляют сольные арии, романсы.

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Российского артиста часто приглашают на сцены самых известных оперных театров мира, среди которых Ла Скала (Милан), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Опера Бастиль (Париж).

31 января в Московском международном Доме музыки Василий Герелло выступит с сольным концертом совместно с Симфоническим оркестром Москвы "Русская филармония". В программе – арии из опер, русские, украинские, неаполитанские песни и романсы. В концерте также принимает участие солистка Государственного академического Большого театра Дарья Зыкова (сопрано).

Московский международный Дом музыки (ММДМ)

31.01

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