Московская сцена

Российского артиста часто приглашают на сцены самых известных оперных театров мира, среди которых Ла Скала (Милан), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Опера Бастиль (Париж).

31 января в Московском международном Доме музыки Василий Герелло выступит с сольным концертом совместно с Симфоническим оркестром Москвы "Русская филармония". В программе – арии из опер, русские, украинские, неаполитанские песни и романсы. В концерте также принимает участие солистка Государственного академического Большого театра Дарья Зыкова (сопрано).

Московский международный Дом музыки (ММДМ)

31.01

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