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Автомагистраль
Ряд улиц в центральной части города перекроют
Велопарад 11 февраля является причиной ограничений в передвижении автотранспорта по ЦАО.
Ограничения в движении транспорта будут произведены 11 февраля
Ряд улиц закрывают для свободного передвижения автомобильного транспорта в связи с организацией велопарада
III зимний Московский велопарад - это возможность продемонстрировать стремление населения города к здоровому образу жизни
Промежуток 12:00 - 14:00 включает в себя именно ту последовательность ограничений о которой шла речь раньше
Будут перекрыты улицы 3-я Фрунзенская и Пречистенская, Кремлевская и Москворецкая набережные
Просчитаны буквально все варианты, определены все методики. Достаточно рачительного отношения к своему здоровью и вы здоровы на все сто
дата публикации 30.01.2018.
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