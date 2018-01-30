Автомагистраль

Ограничения в движении транспорта будут произведены 11 февраля

Ряд улиц закрывают для свободного передвижения автомобильного транспорта в связи с организацией велопарада

III зимний Московский велопарад - это возможность продемонстрировать стремление населения города к здоровому образу жизни

Промежуток 12:00 - 14:00 включает в себя именно ту последовательность ограничений о которой шла речь раньше

Будут перекрыты улицы 3-я Фрунзенская и Пречистенская, Кремлевская и Москворецкая набережные

Просчитаны буквально все варианты, определены все методики. Достаточно рачительного отношения к своему здоровью и вы здоровы на все сто

дата публикации 30.01.2018

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