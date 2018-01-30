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Будем здоровы
Незыблемые правила здорового образа жизни
Здоровье не приходит само по себе, если его не беречь.
Только дозировка приема алкоголя еще не до конца проверена специалистами.
Остальные аспекты здорового образа жизни изучены специалистами Минздрав РФ
Отказ от курения, регулярное употребление большого количества фруктов и овощей, прогулки пешком по 30 минут в день, малое потребление соли организмом - это всего лишь необходимые условия здорового бытия.
Просчитаны буквально все варианты, определены все методики. Достаточно рачительного отношения к своему здоровью и вы здоровы на все сто
дата публикации 30.01.2018.
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