Будем здоровы

Только дозировка приема алкоголя еще не до конца проверена специалистами.

Остальные аспекты здорового образа жизни изучены специалистами Минздрав РФ

Отказ от курения, регулярное употребление большого количества фруктов и овощей, прогулки пешком по 30 минут в день, малое потребление соли организмом - это всего лишь необходимые условия здорового бытия.

Просчитаны буквально все варианты, определены все методики. Достаточно рачительного отношения к своему здоровью и вы здоровы на все сто

дата публикации 30.01.2018

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