В Совете Федерации предлагают изменить редакцию статьи 20.3 КоАП, предусматривающую наказание за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики.

С соответствующей инициативой выступил сенатор Антон Беляков. «Я подготовил поправки и прошу профильные комитеты на них взглянуть и разобраться с этой жуткой вакханалией, которая сейчас наблюдается вокруг правоприменительной практики действующего закона», — сказал Беляков.

Он напомнил, что в январе был оштрафован на 1 тыс. рублей один из жителей Архангельской области, опубликовавший на своей странице в соцсети фото Парада Победы над фашистской Германией 1945 года. «Его привлекли к ответственности за снимок, на котором наши деды бросают фашистские штандарты — это не розыгрыш и не шутка. Таких решений вынесены уже десятки, я тоже опубликовал в соцсети такое фото и с точки зрения действующего законодательства преступил закон», — сказал Беляков.

Сенатор убежден, что при принятии ст. 20.3 КоАП законодатели допустили ошибку. «Эта статья с точки зрения правоприменительной практике сделала незаконным даже музей в парке Победы — там море нацистской символики», — заметил Беляков.

Напомним, ст. 20.3 КоАП, запрещающая пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики, предусматривает административное наказание для граждан в виде штрафа до двух тысяч рублей или ареста до 15 суток.

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