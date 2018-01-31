Образование/Карьера

Когда-то давно в некоторых центральных московских школах преподавали психологию довольно успешно. Выпускники прекрасно поступили в ведущие Вузы столицы Советского Союза.

Cегодня в СМИ обсуждается вопрос о внедрении этого предмета по всей стране. Поводом для активации этого вопроса стали трагические события в Перми, Бурятии и cтоличной Бауманке.

Откровенно говоря обсуждение уже идет только по поводу сроков преподавания этого предмета в школах.

Помогают и инструктируют специалистов психологи из институту им. Сербского.

Минздрав России совместно с Минобром приступают к подготовке преподавательского состава. Усилия будут направлены на то, чтобы помочь ребенку во-время взрослеть при помощи педагогов, которые намерены внедрять программу обучения в школах. Создана также программа для повышения квалификации учителей. Cпециалисты психологи не только помогут развитию детей, но и станут способствовать улучшению безопасности в образовательных учреждениях

10 лет планировали ввести преподавание психологии в пятом или третьем классе. Психологи рекомендовали вводить предмет с пятого класса, но директора школ решили ввести с третьего класса.

Сейчас уже полностью готовы учебники "Психология 3-11 класс", а также рабочие тетради для учащихся

Ждут только рецензирования учебного пособия со стороны омбудсмена Анны Кузнецовой. Рецензия будет получена в конце февраля, в соответствии с ними в содержание учебных пособий внесут ремарки и начнется окончательное внедрение через Минобр пособия по психологии

дата публикации 31.01.2018

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