Сочинский Конгресс завершен и пора подвести итоги сирийского национального диалога

Завершившийся в Сочи 30.01.2018 года Конгресс свидетельствует о том, что договоренности достигнуты и налицо эффективность продвижения процесса политической стабилизации в Сирии

Продолжается разработка методов координации стран по сохранению зон деэскалации



Тем не менее, Александр Лаврентьев в силу своих полномочий представителя России в Сирии констатировал наличие определенных достижений Это конечно же начало процесса осуществления конституционной реформы в республике и выход на уровень переговоров власти и оппозиции

дата публикации 31.01.2018

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