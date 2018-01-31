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Политика
Президенты двух стран в телефонном разговоре обсудили координацию зон деэскалации
Взаимодействие в астанинском формате тоже стало темой для обсуждения глав двух государств.
Сочинский Конгресс завершен и пора подвести итоги сирийского национального диалога
Завершившийся в Сочи 30.01.2018 года Конгресс свидетельствует о том, что договоренности достигнуты и налицо эффективность продвижения процесса политической стабилизации в Сирии
Продолжается разработка методов координации стран по
сохранению зон деэскалации
Тем не менее, Александр Лаврентьев в силу своих полномочий представителя России в Сирии констатировал наличие определенных достижений Это конечно же начало процесса осуществления конституционной реформы в республике и выход на уровень переговоров власти и оппозиции
дата публикации 31.01.2018.
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