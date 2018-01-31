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Политика

Президенты двух стран в телефонном разговоре обсудили координацию зон деэскалации

Фото: www.flickr.com

Президенты двух стран в телефонном разговоре обсудили координацию зон деэскалации

Татьяна Кислова 31 января 2018г., 15:56

Взаимодействие в астанинском формате тоже стало темой для обсуждения глав двух государств

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Сочинский Конгресс завершен и пора подвести итоги сирийского национального диалога

Завершившийся в Сочи 30.01.2018 года Конгресс свидетельствует о том, что договоренности достигнуты и налицо эффективность продвижения  процесса политической стабилизации в Сирии

Продолжается разработка методов координации стран по сохранению зон деэскалации

Тем не менее, Александр Лаврентьев в силу своих полномочий представителя России в Сирии констатировал наличие определенных достижений  Это конечно же начало процесса осуществления  конституционной реформы в республике и выход на уровень переговоров власти и оппозиции

дата публикации 31.01.2018

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