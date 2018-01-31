Здесь интересно

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"Нелюбовь", которую любят
Номинантом на премию "Сезар" стала картина Звягинцева.
Что может помешать фильму Звягинцева "Нелюбовь" выиграть фрацузский приз?
Либо сильный и яркий конкурент, либо какая-то особенная "разборчивость" публики, зрителей и жюри. Либо непонимание русского менталитета этой картины. А есть ли он в ней?
Académie des arts et techniques du cinéma присуждает награды "Сезар"
Фильм в прокате с первого июня. Сценарий киноленты создан на основе истории разводящейся пары москвичей.
Одним из лучших иностранных фильмов он уже стал и зрители эту историю успели полюбить несомненно
В данном случае вопрос в том, сможет ли картина обойти конкурентов, такие картины как "Квадрат", "Дюнкерка" и "Ла-Ла Ленд","Свадьбу"
Аналогичная ситуация сложилась с премией "Оскар". В такой же номинации картина должна обойти своих конкурентов "Фантастическую женщину", "Оскорбление", "О теле и душе", "Квадрат".
дата публикации 31.01.2018.
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