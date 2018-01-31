Здесь интересно

Что может помешать фильму Звягинцева "Нелюбовь" выиграть фрацузский приз?

Либо сильный и яркий конкурент, либо какая-то особенная "разборчивость" публики, зрителей и жюри. Либо непонимание русского менталитета этой картины. А есть ли он в ней?

Académie des arts et techniques du cinéma присуждает награды "Сезар"

Фильм в прокате с первого июня. Сценарий киноленты создан на основе истории разводящейся пары москвичей.

Одним из лучших иностранных фильмов он уже стал и зрители эту историю успели полюбить несомненно

В данном случае вопрос в том, сможет ли картина обойти конкурентов, такие картины как "Квадрат", "Дюнкерка" и "Ла-Ла Ленд","Свадьбу"

Аналогичная ситуация сложилась с премией "Оскар". В такой же номинации картина должна обойти своих конкурентов "Фантастическую женщину", "Оскорбление", "О теле и душе", "Квадрат".

дата публикации 31.01.2018

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