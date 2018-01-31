Мы бедные люди, но наши внуки учатся в Кембридже. Талант внукам помог. Именно так отвечают некоторые скромные люди в штатском на вопрос о доходах.

Но даже скромность не поможет объяснить происхождение капитала в некоторых случаях

Состояние от миллиарда долларов имеют оказывается 210 сотрудников государственных учереждений и бизнесменов

Американский "кремлевский доклад" позволил выявить фамилии самых процветающих людей страны

Американцы просто не знают нашего менталитета. Даже бедные люди России все равно будут очаровательно улыбаться почти как японцы, принято испытывать радость за "ближнего своего"

Наверное поэтому публикации таких данных в США не вызывают в Москве сильного резонанса. Тем не менее, говоря откровенно, после публикации этого списка Стивен Мнучин поставил в известность международное сообщество о применении к России новых санкций.

МИД РФ обращает внимание на то, что помимо самого доклада предполагает наличие в США еще и его секретной составляющей

Официальные представители власти в Москве анализируют возможные последствия заявления американских представителей. Какую цель преследует это заявление и на какой результат расчитывают американцы, сделавшие его будет понятно возможно не скоро.

И все-таки уже сегодня Москва отмечает "недружественное отношение", исходящее от некоторых представителей истеблишмента США

дата публикации 31.01.2018

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