Новости Москва Инфо

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Космос:Запуск на «Восточном» состоялся

Фото: www.flickr.com

Космос:Запуск на «Восточном» состоялся

Татьяна Кислова 01 февраля 2018г., 10:23

Третий запуск ракеты на космодроме должен вывести на орбиту 
несколько спутников и космических аппаратов

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Известно, что аппараты  «Канопус-В» доставлены по назначению. Перечень выводимого на орбиту оборудования включает в себя S-NET, LEMUR и D-Star One

Разгонный блок уже сумел отработать свое задание

Предыдущий пуск ракеты в декабре 2017 года был провальным. Следующий старт перенесли и теперь многие чувствуют себя неспокойно и волнуются о благополучном исходе работ в космосе

Очередной пуск целенаправленно служит тому, чтобы задействовать в космосе четыре германских аппарата для технологических работ, американские спутники, осуществляющие обработку информации по морской навигации и еще отдельный комплект оборудования германского производства

При успешной реализации разгонный блок направляется к Земле и на высоте в атмосфере 100 км оставшиеся части блока затонут в соответствии с практикой уничтожения мусора из космоса в Тихом океане

дата публикации 1.02.2018

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