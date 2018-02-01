Лидер партии «Вперед, Италия» и бывший председатель Совета министров страны Сильвио Берлускони приостановил свое участие в кампании перед парламентскими выборами.

Как сообщает итальянская газета La Repubblica, 81-летний политик отменил участие в двух телепрограммах. По данным СМИ, у Берлускони переутомление и скачет давление.

Газета пишет, что на восстановление Берлускони потребуется как минимум несколько дней.

Парламентские выборы в Италии пройдут 4 марта

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