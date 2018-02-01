Образование/Карьера

Более 50 районных библиотек столицы станут тематическими в 2018 году. Городские читальни в рамках программы "Точки роста" превратятся в культурные площадки, посвященные науке, творчеству, различным видам искусства и хобби. Это могут быть комиксы, дизайн, этнография и высокие технологии.

В феврале горожанам будут доступны три обновленных учреждения. На северо-западе столицы на базе библиотеки № 227 начнет работать культурная площадка "Графические истории". Основное ее направление – графические романы или комиксы. Книжный фонд библиотеки пополнится российскими и зарубежными изданиями комиксов, среди них будут и коллекционные, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Помещение оформят в стиле поп-арт и ретрофутуризм. Украсит его "Супермен" – репродукция картины Энди Уорхола, основоположника этого стиля. В помещении появится также кресло-шар финского дизайнера Ээро Аарнио, созданное им в 60-х годах прошлого века.

Для меломанов организуют отдельную винил-зону, где можно будет послушать старые записи из коллекции библиотеки – классические и эстрадные мелодии и песни популярных рок-групп. В собрании имеются пластинки 1940-х годов. Можно будет также приносить свои пластинки и старые кассеты.

Нововведения затронут библиотеку № 240 на северо-западе города. Ее назовут Technoscience, основным направлением работы станут наука и высокие технологии. Выбор темы связан с тем, что вблизи читальни располагаются школы, где открыты классы с медицинским и инженерным уклоном, вузы и НИИ, специализирующиеся на информационных, нано - и биотехнологиях.

На территории ВДНХ откроется "Библиотека ремесел". В читальном зале можно будет найти литературу о различных видах ремесел, в том числе о гончарном деле, каллиграфии или дизайне одежды. Читали смогут ознакомиться с современными альбомами и журналами, книгами о живописи, архитектуре и моде. В библиотеке окажутся и дореволюционные издания. В читальне будут организовывать лекции об истории ремесел, современном дизайне и моде, творческие мастер-классы.

Проект "Точки роста" необходим для привлечения людей в библиотеки, где еще остался дефицит читателей. Руководители учреждений выслушали идеи и пожелания сотрудников, постоянных посетителей о том, как привлечь людей. На основе этих мнений и были созданы проекты нововведений каждой читальни.

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