Будем здоровы
Будем здоровы:Передозировка рыбьего жира вредна для здоровья
Подсолнечное масло тоже вредно для печени, если его употреблять долгое время.
Употребление в пищу подсолнечного масла или рыбьего жира на протяжении долгого времени может стать причиной проблем с печенью, узнали исследователи из Гранадского университета.
Эксперимент ставили на крысах, которым длительное время давали подсолнечное и оливковое масла и рыбий жир. Ученые анализировали реакцию их печени.
Более здоровой печень оказалась у крыс, употреблявших в пищу оливковое масло. Употребление подсолнечного же приводило к фиброзу и ультраструктурным изменениям, а рыбий жир увеличивал окислительные процессы, связанные с возрастом, изменял длину теломер и замедлял дыхательную цепь переноса электронов в митохондриях. Последние два продукта также увеличивали шансы заболеть метаболическим неалкогольным стеатогепатитом.
Теломеры – это концевые участки хромосом. Их укорачивание связано со старением, а удлинение – с возникновением рака. А метаболический неалкогольный стеатогепатит при отсутствии необходимого лечения может перейти в цирроз печени..
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