Будем здоровы

Употребление в пищу подсолнечного масла или рыбьего жира на протяжении долгого времени может стать причиной проблем с печенью, узнали исследователи из Гранадского университета.

Эксперимент ставили на крысах, которым длительное время давали подсолнечное и оливковое масла и рыбий жир. Ученые анализировали реакцию их печени.

Более здоровой печень оказалась у крыс, употреблявших в пищу оливковое масло. Употребление подсолнечного же приводило к фиброзу и ультраструктурным изменениям, а рыбий жир увеличивал окислительные процессы, связанные с возрастом, изменял длину теломер и замедлял дыхательную цепь переноса электронов в митохондриях. Последние два продукта также увеличивали шансы заболеть метаболическим неалкогольным стеатогепатитом.

Теломеры – это концевые участки хромосом. Их укорачивание связано со старением, а удлинение – с возникновением рака. А метаболический неалкогольный стеатогепатит при отсутствии необходимого лечения может перейти в цирроз печени.

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