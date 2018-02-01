Московская сцена

Главные роли исполнят легендарные танцовщики – Наталья Осипова и Никита Четвериков.

В прошлом прима-балерина Михайловского и Большого театра, Американского балетного театра, Наталья Осипова с этого театрального сезона стала примой в Перми. Она также является прима-балериной в театре Ковент-Гарден. В настоящее время Осипова – одна из самых известных и титулованных русских балерин, лауреат престижных премий "Золотая маска" и Benois de la danse.

Первый раз Наталья Осипова побывала в Перми в мае 2009 года в составе труппы Большого театра в рамках российских гастролей фестиваля "Дягилевские сезоны", а в 2016-м она по приглашению художественного руководителя пермского балета Алексея Мирошниченко станцевала главную партию в постановке Кеннета Макмиллана "Ромео и Джульетта" под управлением Теодора Курентзиса. Именно на этом спектакле партнером Осиповой впервые стал лауреат конкурса "Большой балет" (2016) Никита Четвериков, а “Щелкунчик” станет вторым спектаклем этой пары.

Специально для премьеры "Щелкунчика" в Москву приедут масштабные декорации, которые изготавливаются в Перми по оригинальным эскизам. Государственный Кремлевский дворец

19:00

.