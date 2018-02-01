Школу в виде шестилистного цветка построят в Нагатинском Затоне на юге столицы. Школа рассчитана на 550 мест.

"Форма здания в виде шестилучевого цветка создает с любого ракурса вид перспективных равновеликих объемов и элементов. При этом пластика фасада достигается за счет чередования глухих частей здания, где расположены лестницы, спортзалы и столовая, с повторяющимся остеклением в зоне учебных классов. Игра света и тени в сочетании с цветными вставками в облицовке придают фасадам дополнительную выразительность", – отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Форма здания также позволит четко разделить потоки учеников по возрасту. Один класс будет учиться в одном "лепестке", а другой – во втором. Помимо учебных аудиторий, в школе разместят библиотеку, группу кабинетов свободного творчества, студии живописи и музыки, лаборатории проектной деятельности.

Четырехэтажная школа появится на улице Речников, владение 7/16.

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