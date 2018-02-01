Московская жизнь
Водительские удостоверения уже во всех центрах госуслуг «Мои Документы»
С сегодняшнего дня услуга по оформлению водительских удостоверений доступна во всех центрах госуслуг Москвы. Эта услуга пользуется большой популярностью среди горожан, именно поэтому проект, стартовавший около года назад в качестве пилота в одном центре, распространился на всю сеть центров «Мои Документы»..
Специалисты столичных центров госуслуг примут документы на замену российского водительского удостоверения в случае окончания срока его действия, утраты (хищения), смены реквизитов, а также оформят водительское удостоверение международного образца. Срок оформления и изготовления водительских прав – 9 календарных дней. Забрать готовый документ нужно будет также в центре госуслуг. Что особенно важно: заменить или получить права можно без привязки к месту жительства.
Приятный момент: всем посетителям, оформившим водительские удостоверения в центрах госуслуг в феврале, в подарок к правам прилагается фирменная автовизитка от центров госуслуг. Водите с удовольствием!
Также напоминаем, что зарегистрировать транспортное средство можно в новом флагманском офисе «Мои Документы» по адресу: ТРЦ «Афимолл Сити», Пресненская наб., 2, 1 этаж. Парковка во флагмане оборудована специальным подъемником, а сотрудники ГИБДД в окне приема и на смотровой площадке оперативно и качественно окажут услуги заявителю.
Оформить водительские удостоверения москвичи могут во всех столичных центрах госуслуг ежедневно с 8 утра до 8 вечера и во флагманском офисе с 10 утра до 10 вечера.
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