Специалисты столичных центров госуслуг примут документы на замену российского водительского удостоверения в случае окончания срока его действия, утраты (хищения), смены реквизитов, а также оформят водительское удостоверение международного образца. Срок оформления и изготовления водительских прав – 9 календарных дней. Забрать готовый документ нужно будет также в центре госуслуг. Что особенно важно: заменить или получить права можно без привязки к месту жительства.

Приятный момент: всем посетителям, оформившим водительские удостоверения в центрах госуслуг в феврале, в подарок к правам прилагается фирменная автовизитка от центров госуслуг. Водите с удовольствием!

Также напоминаем, что зарегистрировать транспортное средство можно в новом флагманском офисе «Мои Документы» по адресу: ТРЦ «Афимолл Сити», Пресненская наб., 2, 1 этаж. Парковка во флагмане оборудована специальным подъемником, а сотрудники ГИБДД в окне приема и на смотровой площадке оперативно и качественно окажут услуги заявителю.

Оформить водительские удостоверения москвичи могут во всех столичных центрах госуслуг ежедневно с 8 утра до 8 вечера и во флагманском офисе с 10 утра до 10 вечера.

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