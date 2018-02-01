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Образование/Карьера
Объявлено время начала и конца книжного фестиваля "Красная площадь"
Ярким событием в жизни москвичей станет четвертый московский фестиваль "Красная площадь".
Четвертый книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в центре столицы со 2 по 6 июня.
Поручение о проведении фестиваля дал Владимир Путин. Впервые фестиваль прошел в 2015 году. Проект оказался настолько успешным, что его сделали ежегодным. В 2016 году он получил новое название – "Красная площадь".
В рамках фестиваля пройдут различные мероприятия. Издательства из разных регионов России представят в центре столицы художественную, детскую, образовательную и научно-популярную литературу.
Организаторы приготовят для посетителей мастер-классы, творческие встречи, лекции, кинопоказы и многое другое..
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