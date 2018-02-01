версия для печати

Образование/Карьера

Объявлено время начала и конца книжного фестиваля 'Красная площадь'

Фото: m24.ru/Никита Симонов

Объявлено время начала и конца книжного фестиваля "Красная площадь"

M24.ru 01 февраля 2018г., 16:41

Ярким событием в жизни москвичей станет четвертый московский фестиваль "Красная площадь"

.

Четвертый книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в центре столицы со 2 по 6 июня.

Поручение о проведении фестиваля дал Владимир Путин. Впервые фестиваль прошел в 2015 году. Проект оказался настолько успешным, что его сделали ежегодным. В 2016 году он получил новое название – "Красная площадь".

В рамках фестиваля пройдут различные мероприятия. Издательства из разных регионов России представят в центре столицы художественную, детскую, образовательную и научно-популярную литературу.

Организаторы приготовят для посетителей мастер-классы, творческие встречи, лекции, кинопоказы и многое другое.

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Образование/Карьера»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   