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Московская жизнь
Катки и тюбинговые горки открываются в Москве
В связи с наступлением настоящей зимней погоды мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение подготовить к открытию катки с естественным льдом, лыжные трассы и тюбинговые горки..
Свое решение он озвучил на оперативном совещании в городском правительстве.
Всего планируется залить 1256 катков, обустроить 208 лыжных трасс с естественным снежным покровом и пять трасс - с искусственным, а также открыть 30 тюбинговых горок.
Напомним, что в настоящее время в Москве функционирует 125 катков с искусственным льдом, семь лыжных трасс с искусственным снегом, восемь горнолыжных склонов, несколько тюбинговых горок и ряд других объектов зимнего отдыха, устойчивых к «плюсовым» температурам..
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