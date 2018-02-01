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Московская жизнь

Катки и тюбинговые горки открываются в Москве

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Катки и тюбинговые горки открываются в Москве

ИА «РОСБАЛТ» 01 февраля 2018г., 18:58

В связи с наступлением настоящей зимней погоды мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение подготовить к открытию катки с естественным льдом, лыжные трассы и тюбинговые горки.

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Свое решение он озвучил на оперативном совещании в городском правительстве.

Всего планируется залить 1256 катков, обустроить 208 лыжных трасс с естественным снежным покровом и пять трасс - с искусственным, а также открыть 30 тюбинговых горок.

Напомним, что в настоящее время в Москве функционирует 125 катков с искусственным льдом, семь лыжных трасс с искусственным снегом, восемь горнолыжных склонов, несколько тюбинговых горок и ряд других объектов зимнего отдыха, устойчивых к «плюсовым» температурам.

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Инфографика:

Катки и тюбинговые горки открываются в Москве

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