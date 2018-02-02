В России многие выражают соболезнования семье Кастро. Не только Фидель Кастро знаком всем русским по передовицам газет, но и его сын учился в МГУ им. Ломоносова в Москве, специализировался в направлении ядерной физики. Скромно закончил в 1974 году университет на Воробьевых горах под вымышленным именем, скрывая свою настоящую фамилию.

Несколько лет назад стал почетным профессором МГУ.

Долгое время господин Кастро пребывал в депрессии и был госпитализирован. Улучшение наступило и дальнейшее лечение врачи рекомендовали продолжать амбулаторно. К сожалению исход каждого человека из этого мира непредсказуем и СМИ вынуждены констатировать факт самоубийства Анхеле Кастро в результате глубокой депрессии.

Последнее время занимая пост в Академии наук Кубы. Фидель Анхель Кастро умер в 68 лет, от первого брака у него остались двое детей.

дата публикации 2.02.2018

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