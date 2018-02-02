Персона
Семейный клан:Трагедия произошла в семье Кастро
Фидель Анхель Кастро покончил с собой.
В России многие выражают соболезнования семье Кастро. Не только Фидель Кастро знаком всем русским по передовицам газет, но и его сын учился в МГУ им. Ломоносова в Москве, специализировался в направлении ядерной физики. Скромно закончил в 1974 году университет на Воробьевых горах под вымышленным именем, скрывая свою настоящую фамилию.
Несколько лет назад стал почетным профессором МГУ.
Долгое время господин Кастро пребывал в депрессии и был госпитализирован. Улучшение наступило и дальнейшее лечение врачи рекомендовали продолжать амбулаторно. К сожалению исход каждого человека из этого мира непредсказуем и СМИ вынуждены констатировать факт самоубийства Анхеле Кастро в результате глубокой депрессии.
Последнее время занимая пост в Академии наук Кубы. Фидель Анхель Кастро умер в 68 лет, от первого брака у него остались двое детей.
дата публикации 2.02.2018.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.