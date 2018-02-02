Медведев призвал страны ЕАЭС разработать общий подход к криптовалютам

Регулирование криптовалюты не может реализовываться в рамках только одной страны, необходимо разработать общий подход к ней в рамках ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Что я хочу сказать по поводу криптоактивов? В любом случае мы не должны замыкаться в рамках национальной модели. Вот здесь коллеги говорили, что можно будет расплачиваться криптовалютами. Давайте к этому внимательней отнесемся, потому что наши экономики слишком сильно и тесно связаны. Невозможно будет внедрить эти принципы внутри одной страны, нужно сблизить наши подходы на уровне союза», — сказал Медведев на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации».

По его словам, в идеале по криптоактивам нужно готовить международные конвенции. «В противном случае все это будет под совершенно другим углом развиваться и будет выглядеть не вполне понятным и законным», — отметил глава правительства.

Премьер отметил необходимость синхронизировать усилия в этой сфере стран ЕАЭС.

.